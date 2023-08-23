Завершился ремонт набережной в Череповце

Обновленный участок набережной от улицы Ленина до проспекта Победы накануне приняла специальная комиссия в Череповце.

Как сообщает официальный сайт мэрии Череповца, в рамках приемки были проверены уклоны около ливневых колодцев, установка бордюров, проливка швов асфальта. Протяженность участка — 800 метров, гарантия на ремонт — четыре года.

«Каждую улицу после ремонта проверяет комиссия: это общественники, подрядчик и специалисты департамента ЖКХ. Здесь уложено около 13 тысяч квадратных метров асфальта. Стоимость ремонта — 46 миллионов рублей. Вскоре здесь установят искусственные неровности. В начале августа брали пробы асфальта на этом участке, их проверили, все соответствует нормативу», — рассказал замначальника департамента ЖКХ Сергей Чижков.

На данный момент капремонты улиц в Череповце завершены на 70%.