В Вытегорском районе пьяный мотоциклист бросился с ножом на полицейских

В минувшую пятницу, 19 августа, в селе Девятины Вытегорского района пьяный мотоциклист при задержании напал на полицейских с ножом.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, вечером автоинспекторы заметили мотоцикл без государственного номера. От водителя потребовали остановиться, но он продолжил движение. Полицейские бросились за ним в погоню, включив спецсигналы на своем авто.

- Пытаясь уйти от погони, мотоциклист петлял по улицам населённого пункта, игнорируя неоднократные требования об остановке. Двигаясь по ул. Советской, гражданин не справился с управлением и допустил падение транспортного средства. После чего, достав нож и баллончик со слезоточивым газом, злоумышленник попытался напасть на приблизившихся к нему стражей правопорядка, - говорится в сообщении.

На требования полицейских прекратить свои противоправные действия мужчина не реагировал, поэтому в итоге было применено табельное оружие. Полицейский выстрелил сначала в воздух, а потом по ногам мотоциклиста. В итоге он был задержан, на скорой доставлен в больницу. Мужчина был пьян.

Выяснилось, что мотоциклист ранее был лишен прав из-за пьяного вождения, но позднее так их и не получил. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.