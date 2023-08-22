Вологжан приглашают обсудить проект благоустройства площади Бабушкина

Проект развития и благоустройства площади Бабушкина презентуют 30 августа в 18.00 в Вологде в креативном пространстве «Салют, молодежь!» на улице Ленина, 12. Присоединиться к проектному семинару приглашают всех желающих вологжан.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что на встрече архитекторы Лаборатории городской среды представят наработки как в части транспортной схемы, так и в части самого благоустройства.

Чтобы принять участие во встрече, необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке. Для тех, кто не сможет присутствовать на семинаре лично, будет организована прямая трансляция. Присоединиться к просмотру можно по ссылке.

Площадь Бабушкина победила в онлайн-голосовании за пространства для благоустройства в 2024 году, которое проходило по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на федеральной платформе с 15 апреля по 31 мая. От Вологды в голосовании приняли участие порядка 50 тысяч жителей. Из восьми предложенных пространств наибольшую поддержку получила площадь Бабушкина, набрав около 14 тысяч голосов. На территории площади хотят разместить стелу, соответствующую званию «Город трудовой доблести», которое было присвоено Вологде в 2022 году указом президента РФ за массовый трудовой героизм жителей в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, завтра, 23 августа, в 18.00 в областной столице пройдет вторая городская встреча в рамках работы над комплексным проектом набережной реки Вологды. Она также состоится в креативном пространстве «Салют, молодежь!». Чтобы принять участие во встрече, необходимо зарегистрироваться по ссылке. У кого не получится лично присутствовать на обсуждении, можно будет присоединиться к трансляции в группе ВКонтакте.