Вологжан приглашают обсудить проект благоустройства площади Бабушкина

[ Общество ]

Проект развития и благоустройства площади Бабушкина презентуют 30 августа в 18.00 в Вологде в креативном пространстве «Салют, молодежь!» на улице Ленина, 12. Присоединиться к проектному семинару приглашают всех желающих вологжан.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что на встрече архитекторы Лаборатории городской среды представят наработки как в части транспортной схемы, так и в части самого благоустройства.

Чтобы принять участие во встрече, необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке. Для тех, кто не сможет присутствовать на семинаре лично, будет организована прямая трансляция. Присоединиться к просмотру можно по ссылке.

Площадь Бабушкина победила в онлайн-голосовании за пространства для благоустройства в 2024 году, которое проходило по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на федеральной платформе с 15 апреля по 31 мая. От Вологды в голосовании приняли участие порядка 50 тысяч жителей. Из восьми предложенных пространств наибольшую поддержку получила площадь Бабушкина, набрав около 14 тысяч голосов. На территории площади хотят разместить стелу, соответствующую званию «Город трудовой доблести», которое было присвоено Вологде в 2022 году указом президента РФ за массовый трудовой героизм жителей в годы Великой Отечественной войны. 

Кроме того, завтра, 23 августа, в 18.00 в областной столице пройдет вторая городская встреча в рамках работы над комплексным проектом набережной реки Вологды. Она также состоится в креативном пространстве «Салют, молодежь!». Чтобы принять участие во встрече, необходимо зарегистрироваться по ссылке. У кого не получится лично присутствовать на обсуждении, можно будет присоединиться к трансляции в группе ВКонтакте.

 

Последние новости

Вологжан приглашают обсудить проект благоустройства площади Бабушкина
В Череповце подросток угнал авто, чтобы покататься
206 новых случаев ВИЧ выявлены в Вологодской области в 2023 году
Череповчанка лишилась 80 тысяч рублей, пытаясь купить билеты в театр в интернете
В Абхазии спасателям пришлось искать двух детей из Череповца
В одном из районов Череповца на четыре дня отключат горячую воду
В детском лагере "Единство" под Вологдой стартовал масштабный ремонт
В Сямженском округе осудили мужчину, который во время пьянки ножом "подстриг" сожительницу
В Вытегре переселенцы из аварийного жилья недовольны качеством нового дома
В Череповце из-за включенной в сеть стиралки произошел пожар в квартире