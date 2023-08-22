В Череповце подросток угнал авто, чтобы покататься

В полицию с заявлением об угоне обратился 17-летний подросток. Он рассказал, что купил недорогое авто, чтобы отремонтировать его, а после получения водительских прав использовать по назначению. Машина стояла во дворе дома. Один раз ночью он заметил, что автомобиля на месте нет, и сразу же обратился к правоохранителям. Тем удалось установить личность угонщика. Им оказался 15-летний подросток.

- Его мать в тот день находилась за городом, и молодой человек решил погулять с друзьями в ночное время. Около 24 часов, проходя мимо припаркованной автомашины, он решил ее вскрыть и покататься, а потом поставить обратно. Навыков вождения молодой человек не имел, но просматривал тематические ролики в сети Интернет. Подростки катались всю ночь по Заягорбскому району города, а около 8 утра оставили машину на стоянке на прежнем месте, где ее позже и обнаружил владелец, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“.