206 новых случаев ВИЧ выявлены в Вологодской области в 2023 году

206 новых случаев ВИЧ-инфекции выявлены в Вологодской области в январе-июле этого года. Это на 9,6% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Территориально новые случаи распределены так: в Вологде - 62, в Череповце - 76, остальные 64 - в районах области.

- На 9 территориях показатели заболеваемости превышают среднеобластной уровень: Бабушкинский, Верховажский, Вытегорский, Кадуйский, Междуреченский, Сокольский и Чагодощенский районы, а также г. Вологда и г. Череповец, - отмечают в Вологодском областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Большинство, 70% заболевших, заразились половым путем. На долю наркотического пути передачи приходится по области 29 %, в т.ч. в г. Вологде – 21%, г. Череповце – 43,3%, районах области – 17,3 %.

Суммарно на 1 августа по области зарегистрировано 5775 впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции.