Череповчанка лишилась 80 тысяч рублей, пытаясь купить билеты в театр в интернете

[ Происшествия ]

47-летняя жительница Череповца стала жертвой мошенников. Женщина перевела деньги за билеты в театр неизвестному. 

Как сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу, потерпевшая при поиске билетов просто вбила в поисковик название театра и перешла по первой же ссылке. 

- Одна из постановок заинтересовала череповчанку. Уточнив стоимость билетов, она решила забронировать места и позвонила по номеру, указанному на сайте. Трубку взяла женщина, которая предложила оплатить билеты, перейдя по ссылке, на что заявительница согласилась. В одном из мессенджеров череповчанке пришла ссылка на оплату. После перехода по ссылке открылось окно для ввода данных банковской карты, которые женщина ввела, как и код-подтверждение, - сообщает пресс-служба.

Деньги списались, но вскоре череповчанке позвонила женщина и сообщила, что оплата не прошла, а вернуть деньги можно вновь перейдя по ссылке. Там вновь открылось окно ввода банковских данных, череповчанка воспользовалась им и ввела код из смс. 

Через некоторое время пришли сразу несколько оповещений о списании денежных средств. Общая сумма ущерба составила более 80 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Теги: дистанционное мошенничество
 

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