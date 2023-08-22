В одном из районов Череповца на четыре дня отключат горячую воду

[ Общество ]

Официальный сайт мэрии Череповца сообщил о скором отключении горячей воды в Зашекснинском районе города.

Она пропадет в кранах в два часа ночи 24 августа, подключать начнут после 12 часов 27 августа. 

- За эти дни сделают переврезки с временного трубопровода на постоянный. Еще нужно провести дополнительное обеззараживание трубопровода кипятком. Это связано с тем, что в части района используется открытая система горячего водоснабжения, - сообщает мэрия.

Как только воду подключат, специалисты уведомят УК. 

Работы ведутся по концессионному соглашению, заказчик — «Газпром теплоэнерго Вологда».

 

 

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