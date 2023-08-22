В детском лагере "Единство" под Вологдой стартовал масштабный ремонт

После завершения смен в детском оздоровительном лагере "Единство" начались масштабные ремонтные работы.

- Начались плановые ремонтные работы центрального двухэтажного корпуса. В полном разгаре сейчас идут демонтажные работы. Планируется провести ремонт фундамента, крыши, перепланировку помещений, подводку коммуникаций, внутреннюю отделку помещений на средства областного и муниципального бюджетов, - сообщила в соцсети начальник управления образования Вологды Ирина Гуляева.

В городской администрации отмечают, что в этом сезоне в "Единстве" отдохнули около 500 детей в возрасте от 6 до 16 лет.