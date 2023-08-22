В детском лагере "Единство" под Вологдой стартовал масштабный ремонт

[ Общество ]

После завершения смен в детском оздоровительном лагере "Единство" начались масштабные ремонтные работы.

- Начались плановые ремонтные работы центрального двухэтажного корпуса. В полном разгаре сейчас идут демонтажные работы. Планируется провести ремонт фундамента, крыши, перепланировку помещений, подводку коммуникаций, внутреннюю отделку помещений на средства областного и муниципального бюджетов, - сообщила в соцсети начальник управления образования Вологды Ирина Гуляева. 

В городской администрации отмечают, что в этом сезоне в "Единстве" отдохнули около 500 детей в возрасте от 6 до 16 лет. 

Теги: единство лагерь
 

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