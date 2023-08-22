В Сямженском округе осудили мужчину, который во время пьянки ножом "подстриг" сожительницу

Жителя Сямженского округа осудили условно за нападение на сожительницу и мачеху. Инцидент произошел весной этого года в одной из деревень муниципалитета.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, в тот день подсудимый выпивал вместе с сожительницей и ее знакомой. Позже женщина решила проводить гостью и, как подумал сямженец, слишком долго не возвращалась.

- Когда она вернулась, между ними произошла ссора. В ходе которой он нанес женщине несколько ударов руками и ногами по лицу и телу. Затем взял нож и обрезал ей волосы. После нанес порез в заушной области справа и нанес один порез по спине, причинив последней телесные повреждения, которые расцениваются как легкий вред здоровью, - говорится в сообщении пресс-службы.

Женщина успела позвонить мачехе подсудимого, и та пришла успокоить дебошира. Но мужчина и по отношению ко второй женщине повел себя агрессивно: хватал за рукав куртки, угрожал расправиться с помощью ножа.

Его действия квалифицированы по п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

На суде мужчина признал вину. Потерпевшие заявили, что простили обидчика и просили строго его не наказывать. В итоге дебоширу назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год два месяца.