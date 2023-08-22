В Вытегре переселенцы из аварийного жилья недовольны качеством нового дома

В Вытегре следователи возбудили дело о халатности органов власти. С жалобой в СКР обратились жильцы дома №1 в Галиотном переулке, построенного в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

- Заявители сообщили, что несмотря на то, что их переселили в указанный дом из ветхого и аварийного жилья, этот дом также непригоден для проживания в связи с допущенными при строительстве нарушениями. На соответствующие обращения жильцов органы власти не реагируют, - сообщает региональное управление следственного комитета.

По факту обращения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Следователи тщательно изучат доводы жильцов о нарушениях и оценят, есть ли в действиях или бездействии должностных лиц, ответственных за обеспечение надлежащих жилищных условий, признаки преступления.

Судя по информации из открытых источников, дом №1 в Галиотном переулке был построен в 2015 году. Жильцы регулярно пишут о проблемах в соцсетях. Вот, например, такое обращение было опубликовано в группе "Вытегорский колокол" в 2021 году.