В Череповце из-за включенной в сеть стиралки произошел пожар в квартире

[ Происшествия ]

21 августа в Череповце произошел пожар в доме 17 по улице Мамлеева. Спецслужбы вызвали соседи, заметив дым из окон квартиры на третьем этаже.

К моменту прибытия пожарных 15 жильцов дома самостоятельно вышли на улицу. Вскрыв двери квартиры, в которой произошло возгорание, специалисты увидели, что очаг был расположен в ванной. Воспламенилась стиральная машина.

Пожар был ликвидирован на площади два квадратных метра, однако вся квартира оказалась закопчена. Хозяев в момент происшествия дома не было.

Причиной инцидента стал аварийный режим работы стиральной машины. В пресс-службе УМЧС уточнили, что запущена стиралка не была, ее оставили включенной в розетку.

 

 

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