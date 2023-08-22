«Теплый прием»: бесплатные горячие обеды раздают нуждающимся в Вологде

Каждое воскресенье у Андреевского храма на ул. Пугачева, 1 в Вологде раздают бесплатное горячее питание нуждающимся. Проект "Теплый прием" реализуется с марта 2023 года по инициативе и при поддержке администрации города, Вологодской митрополии и «Добро.Центра» Вологды.

«Проект реализуется с целью оказать поддержку тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. За обедами приходят многодетные и малообеспеченные семьи, люди без определенного места жительства, пенсионеры. Мы получаем большое количество откликов от волонтеров, желающих помочь, среди которых много молодежи. Спасибо Вологодской епархии, совместно с ней выполняется большая работа по поддержке социально незащищенных слоев населения. Мы прорабатываем вопрос, чтобы акция проходила не только летом, но и зимой. Также обсудили, как помощь сделать доступнее, увеличить число пунктов выдачи. Огромное спасибо всем жителям, которые готовят или приносят продукты, тут важен любой вклад», – сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Акцию планируют проводить и зимой, для раздачи будут использовать специальный павильон напротив церкви. Сейчас в помещении идут ремонтные работы.

«Сейчас обеды, которые состоят из первого и второго блюд, выдаются в палатках напротив храма. Готовую еду привозят волонтеры. Продуктами помогают и прихожане храма Святого Апостола Андрея Первозванного. С начала проекта было выдано более 2000 порций горячего питания», – сказала руководитель вологодского «Добро.Центра» Надежда Иванова.

Кроме того, с пришедшими сюда людьми ведут беседы представители храма и оказывают им дополнительную поддержку.

Присоединиться к участию в проекте могут все желающие. Для этого необходимо обратиться в группу вологодского «Добро.Центра».