Засор канализации на улице Ленинградской вновь ликвидировали в Вологде

Коммунальщики сообщили, что основной причиной засора канализации, который ликвидировали 21 августа на пересечении улиц Петина и Ленинградской в Вологде, стали, в том числе, и действия жителей. В коллектор попали посторонние предметы, которых там быть не должно - куски ткани.

«В этом месте снова случился засор, третий за год. Специалисты извлекли из коллектора тряпки, которые попали в канализацию. Их нельзя смывать в унитаз, как и строительный мусор, и гигиенические средства, но такое в Вологде случается, жители не выполняют требования безопасности. Загрязнение происходит на многих коллекторах областной столицы, но на Петина — Ленинградской нагрузка очень большая, так как вода собирается одновременно с трех улиц с серьезной жилой застройкой. Мы делаем всё возможное, чтобы избежать подобного в дальнейшем, профилактические меры, которые необходимы, проводятся», — говорит генеральный директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Эдуард Ярославов.

Правда, в "Вологдагорводоканале" признают, что еще одним способом решения проблемы с канализацией в этом районе могло бы стать увеличение диаметра труб. Проект этих работ уже есть, коммунальщики, как сообщает вологда.рф, "рассматривают возможности по получению необходимого финансирования".