Вологодские туристы попали в ДТП в Адыгее

20 августа на 24-м километре трассы «Краснодар – Верхнебаканский» в Адыгее произошло ДТП с участием вологодских туристов.

Известно, что двое взрослых и пятеро детей возвращались с моря. Управлявший иномаркой 42-летний вологжанин врезался в остановившийся на "красный" легковой автомобиль. Мужчина скончался на месте. Женщине сейчас оказывается медицинская помощь в больнице. Среди детей пострадавших нет.

- Позвонил начальнику департамента здравоохранения области Алексею Плотникову по поводу ДТП, произошедшего в Адыгее. Дал поручения оказать всемерную помощь пострадавшим, оперативно и всесторонне помочь адыгейским коллегам, - сообщил в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.