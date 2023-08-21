Вологодские туристы попали в ДТП в Адыгее

[ Происшествия ]

20 августа на 24-м километре трассы «Краснодар – Верхнебаканский» в Адыгее произошло ДТП с участием вологодских туристов.

Известно, что двое взрослых и пятеро детей возвращались с моря. Управлявший иномаркой 42-летний вологжанин врезался в остановившийся на "красный" легковой автомобиль. Мужчина скончался на месте. Женщине сейчас оказывается медицинская помощь в больнице. Среди детей пострадавших нет.

- Позвонил начальнику департамента здравоохранения области Алексею Плотникову по поводу ДТП, произошедшего в Адыгее. Дал поручения оказать всемерную помощь пострадавшим, оперативно и всесторонне помочь адыгейским коллегам, - сообщил в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

 

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