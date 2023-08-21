Ремонтные работы идут на пяти из шести федеральных трасс в Вологодской области

В Вологодской области ремонтируются пять из шести федеральных трасс, проходящих по территории региона. Общая протяженность участков дорог в работе составляет 284,6 км.

Так, на трассе "Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово" ведется ремонт сразу трех участков общей протяженностью 114,6 км. Всего в 2023 году планируется ввод 104,6 км, финансирование – 4,2 млрд рублей.

Еще одним крупным федеральным объектом, на котором ведутся серьезные работы по реконструкции, капитальному строительству и ремонту участков, является трасса А-114 (Вологда - Новая Ладога). Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию 46,2 км.

На трассе А-215 (Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин – Наволок) ведется капитальный ремонт двух участков. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 17,3 км дороги, оставшиеся 8 км - в следующем году.

«Объем работ на федеральных трассах серьезный. Продолжается расширение трассы А-114 от Шексны до череповецкого аэропорта, в октябре текущего года планируется ввод в эксплуатацию участка протяженностью 15 км. Масштабные работы идут на трассе А-123 в сторону Тотьмы, там будет приведено в порядок в этом году более 100 км», - прокомментировал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев.

В текущем году также ведутся подготовительные работы к капитальному ремонту участка трассы А-119 (Вологда – Медвежьегорск) протяженностью 25,2 км и устройству слоев износа на протяжении 12 км данной федеральной дороги. Выполнение работ запланировано в 2024-2025 годах.

На трассе М-8 «Холмогоры» (Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск) в период с 2022 по 2023 годы проводилось устройство слоев износа на участке длинной 24,5 км стоимостью 0,2 млрд рублей. Объект введен в эксплуатацию в текущем году.

Общая протяженность ремонтов в 2023 году составляет 192,6 км на сумму 10,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.