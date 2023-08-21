Вологжанка Екатерина Лапушкина завоевала "бронзу" Чемпионата России по спортивному туризму

[ Спорт ]

Соревнования прошли в Пензенской области с 18 по 20 августа. Спортсменам пришлось бороться не только друг с другом, но с жаркой погодой. Столбик термометра достигал +32 градусов. В этих непростых условиях порой не все доходили до финиша.
Екатерина Лагунова заняла третье место в личных соревнованиях на отдельной дистанции в 4 соревновательном классе среди юниорок. А также заняла 4 место в связке с Миленой Худяковой.

 

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