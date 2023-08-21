Верховажского педофила посадили под домашний арест

64-летнего пенсионера, проживающего в Верховажском округе, подозревают в совершении развратных действий без применения насилия в отношении ребенка, не достигшего 14 лет. Раннее мужчина к административной или уголовной ответственности не привлекался. Верховажский районный суд в качестве меры пресечения избрал домашний арест по 14 октября 2023 года.

«Оценив в совокупности представленные сведения о личности подозреваемого и выдвинутое против него подозрение, суд пришел к выводу, что имеются основания полагать, что подозреваемый, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на участников уголовного судопроизводства, иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, что не позволяет избрать в отношении него более мягкую меру пресечения».