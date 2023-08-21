Бесплатную школу юных реставраторов запустят в Вологде

В Вологде объявили набор в бесплатную школу юного реставратора. На занятия приглашают детей в возрасте от 10 до 17 лет.

- Программа школы стартует второго сентября и включает в себя три недели интенсива, в котором тебя ждут экскурсии по объектам культурного наследия Вологодчины, городским улочкам и археологическим раскопкам, мастер-классы от ведущих реставраторов и интерактивные игры, викторины, - сообщает «Вологдареставрация».

Заявки принимаются по телефонам: 8 (8172) 72-13-65, 72-02-21 и лично по адресу: Вологда, ул. Герцена, 37, каб. 6. Количество мест ограничено.