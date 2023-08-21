Концерт в честь Дня флага пройдет на площади Революции в Вологде

[ Общество ]

22 августа на площади Революции пройдет концерт, посвященный Дню флага России (6+).

С 17.00 на площади все желающие смогут пострелять из лука, сыграть в шахматы разных размеров, поучаствовать в мастер-классе по плетению таджикских косичек или изготовлению кукол. 

- Торжественная часть начнется в 18.00 с чествования представителей трудовых коллективов, которые внесли значительный вклад в развитие Вологды и занесены на городскую электронную Доску почета. Также на сцене выступят вокальная группа «Sweet Jam», Влад Виноградов, Валерия Василевская, Марина Лупанчук, учащиеся Школы искусств «Арт-Идея». Завершится праздник выступлением вологодской рок-группы «Белый шум», - сообщает пресс-служба городской администрации. 

 

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