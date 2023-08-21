Концерт в честь Дня флага пройдет на площади Революции в Вологде

22 августа на площади Революции пройдет концерт, посвященный Дню флага России (6+).

С 17.00 на площади все желающие смогут пострелять из лука, сыграть в шахматы разных размеров, поучаствовать в мастер-классе по плетению таджикских косичек или изготовлению кукол.