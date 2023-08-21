Концерт в честь Дня флага пройдет на площади Революции в Вологде

22 августа на площади Революции пройдет концерт, посвященный Дню флага России (6+).
С 17.00 на площади все желающие смогут пострелять из лука, сыграть в шахматы разных размеров, поучаствовать в мастер-классе по плетению таджикских косичек или изготовлению кукол.
- Торжественная часть начнется в 18.00 с чествования представителей трудовых коллективов, которые внесли значительный вклад в развитие Вологды и занесены на городскую электронную Доску почета. Также на сцене выступят вокальная группа «Sweet Jam», Влад Виноградов, Валерия Василевская, Марина Лупанчук, учащиеся Школы искусств «Арт-Идея». Завершится праздник выступлением вологодской рок-группы «Белый шум», - сообщает пресс-служба городской администрации.