Жителям Вологодского округа предлагают поучаствовать в сенофесте

[ Общество ]

Глава Вологодского округа Сергей Жестянников на своей странице в соцсети объявил о старте нового сенофеста в муниципалитете.

Фото со страницы Сергея Жестянникова

- Мы предложили землякам и сельсхозпредприятиям сделать из стогов сена необычные арт-объекты, затем сфотографировать их и выложить в социальных сетях #сенофест35, - пишет Жестянников.

Он также напомнил, что фест успешно прошел впервые в прошлом году. Так, сотрудники племзавода «Родина», к примеру, на территории предприятия сделали из рулонов сена большого медведя.

Медведь

Итоги конкурса обещают подвести в октябре, на День сельского хозяйства.

 

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