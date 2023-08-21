Жителям Вологодского округа предлагают поучаствовать в сенофесте

Глава Вологодского округа Сергей Жестянников на своей странице в соцсети объявил о старте нового сенофеста в муниципалитете.

- Мы предложили землякам и сельсхозпредприятиям сделать из стогов сена необычные арт-объекты, затем сфотографировать их и выложить в социальных сетях #сенофест35, - пишет Жестянников.

Он также напомнил, что фест успешно прошел впервые в прошлом году. Так, сотрудники племзавода «Родина», к примеру, на территории предприятия сделали из рулонов сена большого медведя.

Итоги конкурса обещают подвести в октябре, на День сельского хозяйства.