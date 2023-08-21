Сокольские пожарные спасли четырехлетнего мальчика

Пожар произошел в Соколе утром на балконе дома №35 на улице Архангельская. Причиной возгорания стала неосторожность при курении. Другие четверо жильцом смогли эвакуироваться самостоятельно.

Всего за прошедшие сутки было ликвидировано 4 возгорания, в том числе в деревне Васильевская Вашкинского района. Там около полуночи начался пожар в 4-х квартирном доме. 6 человек, включая двоих детей, самостоятельно эвакуировались с горящей территории. Предварительной причиной возгорания считаются неполадки с электросетями.

Также в деревне Степаниха Вожегодского района ночью загорелось неэксплуатируемое здание. Вероятными причинами могут быть неосторожное обращение с огнем или поджог.