Сокольские пожарные спасли четырехлетнего мальчика

[ Происшествия ]

Пожар произошел в Соколе утром на балконе дома №35 на улице Архангельская. Причиной возгорания стала неосторожность при курении. Другие четверо жильцом смогли эвакуироваться самостоятельно.

Всего за прошедшие сутки было ликвидировано 4 возгорания, в том числе в деревне Васильевская Вашкинского района. Там около полуночи начался пожар в 4-х квартирном доме. 6 человек, включая двоих детей, самостоятельно эвакуировались с горящей территории. Предварительной причиной возгорания считаются неполадки с электросетями.

Также в деревне Степаниха Вожегодского района ночью загорелось неэксплуатируемое здание. Вероятными причинами могут быть неосторожное обращение с огнем или поджог.  

Теги: пожар МЧС спас ребенка
 

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