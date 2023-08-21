Череповчанина задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков

[ Происшествия ]

Сотрудникам полиции поступила информация о подготовке распространения наркотиков в Череповце. При проверке информации в Индустриальном районе был задержан ранее судимый 40-летний мужчина. В процессе досмотра в карманах подозреваемого обнаружили 15 свертков с порошкообразным веществом. Химическое исследование показало, что в свертках был наркотик синтетического происхождения общей массой 22 грамма.

В ходе расследования полиция установила, что череповчанин приобрел наркотики через Интернет, расфасовал и планировал сбыть.

Против него возбуждены уголовные дела. На данный момент мужчина заключен под стражу.

Теги: наркотики уголовное дело
 

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