За день жители Вологодской области лишились около двух миллионов рублей

УМВД России по Вологодской области сообщает: как минимум 3 человека 19 августа пострадали от рук мошенничества и дистанционных краж. В целом ущерб составил около 2 миллионов 53 тысяч рублей.

В первом случае пострадала 35-летняя женщина, которой позвонил человек, представившись сотрудником банка, и сообщил о подозрительных операциях по ее счету. Он убедил вологжанку установить на телефон приложение для удаленного доступа, чтобы якобы отменить операции. Таким образом злоумышленник похитил с банковского счета потерпевшей 167 тысяч рублей, а также оформил кредит на полмиллиона рублей и две кредитные карты. Общий ущерб составил 1 миллион 17 тысяч рублей.

В двух других случаях пострадали 57-летний мужчина, который через банкомат перевел мошенникам 920 тысяч рублей, и женщина 1999 года рождения – она перевела на номер телефона мошенников 116 тысяч рублей.