Четыре человека получили травмы в ДТП на трассе в Череповецком районе

[ Происшествия ]

ДТП с участием трех автомобилей произошло 19 августа на трассе "Вологда-Новая Ладога". На 150 километре 60-летний водитель "Нивы" не справился с управлением и столкнулся со "Шкодой", а та, в свою очередь, врезалась в остановившийся на перекрестке "БМВ" с прицепом. 

Пострадали четыре человека, в том числе двое детей. 

- В результате ДТП травмы получили 4 человека: водитель и два пассажира автомобиля Шкода: мужчина, 1988 г.р., женщина, 1993 г.р., мальчик, 2020 г.р., а также пассажир автомобиля БМВ - жительница Череповецкого района, 2006 г.р. - сообщает отдел ГИБДД по Череповецкому район

 

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