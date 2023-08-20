Футболисты вологодского "Динамо" потерпели первое поражение в сезоне

Вологодские футболисты потерпели первое поражение в сезоне.

В 5-м туре Чемпионата Второй лиги, «Дивизион Б», «Динамо»(Вологда) принимало своих одноклубников из столичного «Динамо 2». Вологжане открыли счёт уже на 9-й минуте матча, Кирилл Корепов замкнул подачу и забил свой второй гол в сезоне. Благодаря этому мячу хозяева ушли на перерыв, лидируя.

Во втором гости в течении 11 минут дважды поразили ворота Семёна Боброва, установив окончательный счёт 1:2. Вологжане впервые в этом сезоне пропустили два мяча и потерпели первое поражение.

«Поражение, мы очень расстроены. Сложно по горячим следам сейчас быстро игру проанализировать, есть конечно ряд моментов которые мы сейчас быстро с футболистами обсудили, которые, скажем так, не в положительную сторону на результат сыграли. Но, в целом, то что ожидали от соперника, то и увидели. Работали по моментам, которые соперник создавал. Плюс свои наработки в атаке использовали, создавали опасные моменты, к сожалению получилось реализовать только один наш опасный момент. Соперник из своих опасных моментов выжал побольше, по этом сегодня и победил», сказал на послематчевой пресс-конференции старший тренер «Динамо» (Вологда) Рудольф Чесалов.

После этого поражения вологжане с 1 - 2 строчки опустились на 6-ю. В следующем туре Чемпионата Второй лиги "бело-голубые" отправятся в Красноярск, где 27 августа сыграют против «Енисея 2». Но перед этим у подопечных Рудольф Чесалова будет игра на Кубок России, вологжане 23 августа во втором раунде «Пути Регионов» примут «Спартак» из Костромы.