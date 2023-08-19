Вологодский легкоатлет Данил Росляков завоевал бронзу всероссийских соревнований

[ Спорт ]

Легкоатлет Данил Росляков завоевал бронзовую медаль в финале Всероссийских соревнований «Королева российского спорта».

Вологжанин занял 3 место в беге на 200 метров, с результатом 21 секунда. Данил Росляков, представляющий на соревнованиях Вологодскую область и Санкт-Петербург, 35 сотых секунды уступил победителю, Константину Крылову из Красноярского края, и 2 десятых сек. Ярославу Ткаличу, занявшему второе место.

Результаты остальных вологжан на турнире: Максим Новослугин занял занял 7 место в финальном забеге на 100 метров, с результатом 10,59 сек. Яна Перепелица финишировала на 4 месте в беге на 800 м с результатом 2.03,87.

Финал соревнований «Королева российского спорта» проходит в Екатеринбурге с 17 по 19 августа.
 

 

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