Вологодский легкоатлет Данил Росляков завоевал бронзу всероссийских соревнований

Легкоатлет Данил Росляков завоевал бронзовую медаль в финале Всероссийских соревнований «Королева российского спорта».

Вологжанин занял 3 место в беге на 200 метров, с результатом 21 секунда. Данил Росляков, представляющий на соревнованиях Вологодскую область и Санкт-Петербург, 35 сотых секунды уступил победителю, Константину Крылову из Красноярского края, и 2 десятых сек. Ярославу Ткаличу, занявшему второе место.



Результаты остальных вологжан на турнире: Максим Новослугин занял занял 7 место в финальном забеге на 100 метров, с результатом 10,59 сек. Яна Перепелица финишировала на 4 месте в беге на 800 м с результатом 2.03,87.



Финал соревнований «Королева российского спорта» проходит в Екатеринбурге с 17 по 19 августа.

