В Роскачестве рассказали, как выбрать рюкзак для ребенка

В Роскачестве рассказали, на какие моменты стоит обратить внимание родителям, которые покупают рюкзак в школу для своих детей. Этот аксессуар очень важен, так как от него действительно может зависеть здоровье школьника.



Вес

Вес рюкзака без учебников для учеников начальных классов должен быть не более 700 граммов, а для учащихся средних и старших классов – не более 1000 граммов.



Лямки

Ширина лямки на плече должна быть не менее 3,5–4 см, а ниже – не меньше 2–2,5 см. Общая длина лямки – 60–70 см.

Подкладка плечевых ремней должна быть из вентилируемой ткани. Важно, чтобы лямки были прочно закреплены и регулировались по длине.

Один из ремней должен иметь разъем, благодаря которому будет проще надевать и снимать рюкзак, при этом пряжки или другие приспособления для регулировки длины ремня должны крепиться на дне рюкзака, чтобы ребенок не травмировался и не порвал одежду.



Жесткость

Правильный школьный рюкзак должен быть формоустойчивым, максимально прилегать к спине учащегося и равномерно распределять вес на плечи, талию и бедра. Если ребенок учится в начальной школе, следует отдавать предпочтение рюкзакам с ортопедической спинкой.

ВАЖНО! Проверьте, есть ли на рюкзаке маркировка, содержащая информацию о том, для какого возраста рекомендовано конкретное изделие.



Вместимость

Школьный рюкзак должен иметь два отделения или одно с карманом или вкладышем: основное – для книг и тетрадей, меньшего размера – для ручек, пеналов и т. п.



Размеры

Рюкзак для ученика начальных классов должен соответствовать следующим параметрам:

высота задней стенки рюкзака: 30–36 см;

высота передней стенки: 22–26 см;

ширина: 6–10 см.

(Допускается увеличение размеров не более чем на 3 см)



Безопасность

Школьный рюкзак должен быть оснащен светоотражающими элементами, а материал, из которого он изготовлен, отличаться легкостью, прочностью, иметь водоотталкивающее покрытие и быть удобным для чистки.



ВАЖНО!

Приобретая рюкзак, убедитесь в том, что на этикетке указано:

· назначение товара (например, «рюкзак школьный»);

· возраст (например, 10+).

Если назначение и возраст не указаны, это может быть изделие, не предназначенное для ребенка. Имейте в виду, продукция, предназначенная для детей, должна иметь документ о соответствии. Продавец обязан предъявить такой сертификат по запросу покупателя.