Вологжанам предлагают поучаствовать в акции "Почитай Рубцова"

[ Культура ]

Юношеский центр имени Тендрякова в Вологде объявил сбор заявок для участия в акции "Почитай Рубцова". Она проводится ежегодно в рамках фестиваля "Рубцовская осень".

"Почитай Рубцова" будет проходить в двух форматах: онлайн и оффлайн. Чтобы принять участие заочно, необходимо записать видео продолжительностью не более трёх минут, на котором вы читаете стихотворение Рубцова. Присылать работы нужно на почту [email protected].

Ролики по мере их поступления будут публиковаться на сайте центра и в его группе в соцсети. 

А 21 сентября в рамках фестиваля заработает "открытый микрофон". В рамках мероприятия можно будет прочитать стихотворение Рубцова. Идёт предварительная запись.

 

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