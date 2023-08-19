Вологжанам предлагают поучаствовать в акции "Почитай Рубцова"

Юношеский центр имени Тендрякова в Вологде объявил сбор заявок для участия в акции "Почитай Рубцова". Она проводится ежегодно в рамках фестиваля "Рубцовская осень".

"Почитай Рубцова" будет проходить в двух форматах: онлайн и оффлайн. Чтобы принять участие заочно, необходимо записать видео продолжительностью не более трёх минут, на котором вы читаете стихотворение Рубцова. Присылать работы нужно на почту [email protected].

Ролики по мере их поступления будут публиковаться на сайте центра и в его группе в соцсети.

А 21 сентября в рамках фестиваля заработает "открытый микрофон". В рамках мероприятия можно будет прочитать стихотворение Рубцова. Идёт предварительная запись.