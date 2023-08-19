В Устюжне с храма ветром сорвало крест

С храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Устюжне упал крест. По словам главы Устюженского округа Игоря Петрова, ещё полгода назад он накренился, а накануне не выдержал сильного ветра.

Настоятель храма, отец Виктор Козлов, рассказал, что об инциденте ему сообщила местная жительница, и после этого крест сразу занесли в храм.

- Напомню, что в 2016 году при поддержке прихожан, неравнодушных устюжан, предпринимателей был сделан косметический ремонт. Более масштабных действий мы делать не можем, так как это памятник культурного наследия и надо получить соответствующие разрешения. А это, прежде всего, финансовый вопрос. Я сообщил о ситуации в Череповецкую епархию, - отметил священник.

Глава округа пишет в соцсети, что власти и епархия будут искать пути решения проблемы.