В Устюжне с храма ветром сорвало крест

[ Происшествия ]

С храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Устюжне упал крест. По словам главы Устюженского округа Игоря Петрова, ещё полгода назад он накренился, а накануне не выдержал сильного ветра.

Настоятель храма, отец Виктор Козлов, рассказал, что об инциденте ему сообщила местная жительница, и после этого крест сразу занесли в храм. 

- Напомню, что в 2016 году при поддержке прихожан, неравнодушных устюжан, предпринимателей был сделан косметический ремонт. Более масштабных действий мы делать не можем, так как это памятник культурного наследия и надо получить соответствующие разрешения. А это, прежде всего, финансовый вопрос. Я сообщил о ситуации в Череповецкую епархию, - отметил священник. 

Глава округа пишет в соцсети, что власти и епархия будут искать пути решения проблемы. 

 

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