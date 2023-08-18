В Вологодской области завершаются ремонты в школах к 1 сентября

Часть образовательных учреждений Вологодской области приводят в порядок в рамках Народной программы «Единой России». Для многих обновления были долгожданными: капитальные ремонты в некоторых зданиях не проводились, оборудование устарело.

Так, в Хохловской средней школе в Кадуйском округе пришел в негодность пищеблок. Этим летом начали работы по его обновлению. Директор учреждения отмечает, что некоторому оборудованию было больше 50 лет. К новому учебному году технику заменят на новую. Приобретут электрическую плиту, морозильное оборудование, посудомоечную машину, электромясорубку. Помимо этого, поставят новую мебель. Ремонт идет также в обеденном зале. Здесь полностью меняют дизайн помещения.

Помимо этого, школа получила комплект техники для проведения уроков информатики. Были приобретены порядка 30 ноутбуков, телевизор и другие технические устройства.

А в селе Борисо-Судское Бабаевского округа долго ждали ремонта кровли у школы.

«В одном месте крыша протекала настолько сильно, что приходилось использовать тазы и ведра. Мы считаем, в этом году проблема решится», - надеются педагоги Борисовской школы.

Также у школы сделали отмостки по периметру здания, заменили два оконных блока, поставили шесть металлических дверей и установили пять навесов над запасными выходами. Сейчас проводятся финальные работы. В следующем году в учреждении ожидается капитальный ремонт также в рамках «Народной программы».

Уже готова к приходу детей Талицкая школа Кирилловского района. Здесь провели капитальный ремонт полов, системы отопления, частично обновили фасад. Приведен в порядок пищеблок и заменено технологическое оборудование. Были созданы условия для маломобильных групп населения. Кроме этого, в школу поступило цифровое оборудование – ноутбуки, телевизоры, интерактивные комплексы.

«Все ремонты находятся на контроле у депутатов «Единой России». Мы понимаем, как важно, чтобы обучение наших детей проходило в комфортных и безопасных условиях. Многие школы были построены больше полувека назад, но капитальных ремонтов в них не проводилось. Необходимо обновить учреждения, чтобы они соответствовали современным требованиям, - комментирует председатель Законодательного Собрания Вологодской области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко. – Эта работа в нашей области была отмечена на федеральном уровне. Министр просвещения перечислил регионы, где стройка и капремонт школ идут без сбоев. Среди них: Свердловская, Тюменская, Московская и Вологодская область».

Добавим, к новому учебному году по предложениям, которые были направлены в «Народную программу», отремонтируют также Бабушкинскую, Вашкинскую, Шуйскую, Аргуновскую, Тарногскую, Тотемскую школу №1 и школу №2 в Никольске.