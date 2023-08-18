Международная выставка-форума проводит конкурсный отбор гидов и экскурсоводов для

Международная выставка-форум «Россия» начала конкурсный отбор гидов и экскурсоводов. Для участия в конкурсе приглашаются профессиональные экскурсоводы, гиды-переводчики, сотрудники музеев, самозанятые авторы экскурсионного контента, сотрудники event-агентств, а также студенты старших курсов средних профессиональных и высших учебных заведений.

Специалисты будут знакомить гостей с главными достижениями современной России. Организаторы конкурса обещают работу во флагманском гостевом центре, инфоцентрах ВДНХ и павильонах выставки.

Гиды-экскурсоводы пройдут обучение по отдельной образовательной программе. Выставка пройдет в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.