В Вологде уволили директора «ПАТП № 1» Евгения Вахрамеева

[ Общество ]

В администрации Вологды сообщили, что директор муниципального предприятия «ПАТП № 1» Евгений Вахрамеев освобожден от занимаемой должности. Поводом для такого кадрового решения стала неудовлетворительная работа организации-перевозчика, которую чиновники выявили "по итогам анализа работы".

- Напомним, МУП «ПАТП № 1» обслуживает 16 автобусных и 1 троллейбусный маршрут. На ряде из них зафиксированы регулярные факты нарушения графика работы, срыва рейсов, замечания по содержанию автобусов, обслуживанию пассажиров. В течение 2023 года в адрес администрации города Вологды поступило 191 обращение с претензиями на транспортное обслуживание на маршрутах муниципального перевозчика. Руководству компании объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, начислены штрафы за несоблюдение расписания движения автобусов, - сообщает пресс-служба городской администрации.

С начала года, как отмечают в администрации, руководство «ПАТП № 1» неоднократно привлекалось к административной ответственности за "ряд нарушений", в том числе за уклонение от создания доступной среды для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, в этом году произошло несколько ДТП с участием транспорта муниципального предприятия, эти аварии принесли значительный ущерб. 

- Неоднократные замечания в адрес муниципального предприятия не дали результата. Поэтому принято решение освободить от занимаемой должности директора МУП «ПАТП № 1» Евгения Вахрамеева, - говорится в сообщении.

Кто станет новым руководителем «ПАТП № 1», пока неясно. Чиновники уже подбирают человека на это место. 

Евгений Вахрамеев окончил Вологодский политехнический институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». В разное время он был директором ВологдаТранс,  ПАТП-2, Автоколонна №1116 и других предприятий. Перед тем, как стать директором «ПАТП № 1», он занимал должность гендиректора некоммерческого партнерства «Вологодские перевозчики пассажиров».

 

Теги: «ПАТП №1»
 

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