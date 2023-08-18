Из-за ремонта моста в Череповце временно остановят движение трамваев

[ Общество ]

Из-за ремонта моста через Ягорбу в Череповце в ближайшие выходные не будут курсировать трамваи №4 и 8. Об этом в соцсети сообщил мэр города Вадим Германов.
По его словам, на Ягорбском мосту будут проводить демонтаж деформационных швов, и важно, чтобы не было дополнительных вибраций.

- Ремонт продолжится и на следующих выходных: 26 и 27 августа. Работы по реконструкции деформационных швов продлятся до 1 октября, - отметил Германов.

Для удобства череповчан на выходных запустят автобусный маршрут, который будет дублировать маршрут №4. Добраться из Заречья в сторону завода помогут автобусы №38 и 12. 

 

Последние новости

В Вологде уволили директора «ПАТП № 1» Евгения Вахрамеева
Из-за ремонта моста в Череповце временно остановят движение трамваев
С череповецкого завода взыскали больше 14 миллионов рублей за незаконную добычу песка
Пьяный мужчина вывалился из окна в Череповце и остался жив
"Чебурашку" (6+) и "Вызов"(12+) покажут бесплатно в вологодском "Ленкоме" на "Ночи кино"
В Грязовецком районе пять сотрудников ГИБДД уволили за взятки
Сотни тысяч кур уничтожили в Череповецком районе из-за птичьего гриппа
В Устюженском районе из-за удара молнии сгорел частный дом
Вологжанин облил знакомую керосином и поджег
В Вологде пенсионерка вернулась в горящую квартиру за документами: ее пришлось спасать пожарным