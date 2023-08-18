Из-за ремонта моста в Череповце временно остановят движение трамваев

Из-за ремонта моста через Ягорбу в Череповце в ближайшие выходные не будут курсировать трамваи №4 и 8. Об этом в соцсети сообщил мэр города Вадим Германов.

По его словам, на Ягорбском мосту будут проводить демонтаж деформационных швов, и важно, чтобы не было дополнительных вибраций.

- Ремонт продолжится и на следующих выходных: 26 и 27 августа. Работы по реконструкции деформационных швов продлятся до 1 октября, - отметил Германов.

Для удобства череповчан на выходных запустят автобусный маршрут, который будет дублировать маршрут №4. Добраться из Заречья в сторону завода помогут автобусы №38 и 12.