С череповецкого завода взыскали больше 14 миллионов рублей за незаконную добычу песка

В Вологодской области суд рассмотрел иск департамента природных ресурсов к АО «Череповецкий завод силикатного кирпича» о взыскании с ответчика ущерба, причинённого недрам.

В обосновании иска департамент указал, что выявил факт незаконной добычи песка заводом: в 2019-2020 годах предприятие добыло за границей горного отвода месторождения «Лодыгино» 79,6 тысяч кубометров. Это явилось нарушением законодательства, так как работы по добыче можно было вести только в границах горного отвода. Общий размер вреда, причинённого недрам, составил 14 411 580 рублей.

«Довод ответчика о возмещении вреда в натуре (обратной засыпки) был отклонен судом, поскольку геодезической съемкой доказан факт засыпки техногенным (искусственным) грунтом», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд взыскал с ответчика требуемую сумму.