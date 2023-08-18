"Чебурашку" (6+) и "Вызов"(12+) покажут бесплатно в вологодском "Ленкоме" на "Ночи кино"

[ Культура ]

Вологодский "Ленком" бесплатно покажет три популярных отечественных фильма на "Ночи кино". Речь идет о фильмах "Чебурашка" (6+), "Вызов"(12+) и «Праведник» (12+).

Акция состоится 26 августа. Первую картину начнут показывать в 19 часов, старт показа второй - 21.05, третьей - 00.00. Вход свободный.

Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России уже в восьмой раз. Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовят для гостей лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов. На территории Вологодской области акцию также поддержит Кирилло-Белозерский музей-заповедник. Экраном выступит Косая башня монастыря. 

 

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"Чебурашку" (6+) и "Вызов"(12+) покажут бесплатно в вологодском "Ленкоме" на "Ночи кино"
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