"Чебурашку" (6+) и "Вызов"(12+) покажут бесплатно в вологодском "Ленкоме" на "Ночи кино"

Вологодский "Ленком" бесплатно покажет три популярных отечественных фильма на "Ночи кино". Речь идет о фильмах "Чебурашка" (6+), "Вызов"(12+) и «Праведник» (12+).

Акция состоится 26 августа. Первую картину начнут показывать в 19 часов, старт показа второй - 21.05, третьей - 00.00. Вход свободный.

Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России уже в восьмой раз. Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовят для гостей лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов. На территории Вологодской области акцию также поддержит Кирилло-Белозерский музей-заповедник. Экраном выступит Косая башня монастыря.