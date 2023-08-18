В Грязовецком районе пять сотрудников ГИБДД уволили за взятки

[ Общество ]

В Грязовецком районе пять инспекторов ГИБДД уволили в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел.

Как NewsVO сообщал ранее, полицейских подозревали в получении взяток. В июне 2023 года четверых из них заключили под стражу. По версии следствия, в течение нескольких лет подозреваемые в составе преступной группы получали деньги за обеспечение беспрепятственного проезда транспортных средств через пункт весогабаритного контроля без их фактического осмотра. В ходе расследование была установлена причастность инспекторов к преступлению.

«Кроме того, вскрыты факты представления данными инспекторами неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

При таких обстоятельствах подозреваемые были уволены из органов внутренних дел. Уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) в их отношении возбуждено и расследуется.

Теги: взятки полицейские ГИБДД увольнение уголовное дело
 

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