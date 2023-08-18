Вологжанин облил знакомую керосином и поджег

В Вологде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью знакомой.

Установлено, что 7 января 2023 года мужчина пригласил к себе в гости в квартиру на улице Разина 47-летнюю женщину. Вместе они выпивали.

«В ходе распития спиртного между обвиняемым и потерпевшей возник конфликт в ходе которого, мужчина взял бутылку с керосином и облил им лицо и одежду потерпевшей, после чего зажигалкой поджёг одежду девушки, в результате чего потерпевшей были причинены ожоги различных частей тела», - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

«Скорая» доставила потерпевшую в больницу. На различных частях тела, в том числе лице женщины, остались неизгладимые рубцы.

Уголовное дело в отношении вологжанина направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.