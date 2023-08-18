В Вологде пенсионерка вернулась в горящую квартиру за документами: ее пришлось спасать пожарным

В Вологде пожарные спасли 78-летнюю пенсионерку из горящей квартиры.

Инцидент произошёл в доме на улице Заречной 17 августа около полудня.

«Собственник квартиры, женщина 1945 года рождения, на момент прибытия пожарной охраны покинула дом самостоятельно. Однако, пока пожарные боролись с огненной стихией, женщина решила вернуться в горящую квартиру за документами. Сотрудники 3 пожарной части, заметив это, незамедлительно приняли меры по спасению пенсионерки», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В тушении участвовали шесть единиц техники и 18 пожарных. В квартире обуглен потолок кухни, стена и пол на чердаке.

Предварительная причина происшествия – аварийный режим работы электрооборудования.