Подъезды к новой школе на улице Преминина в Вологде готовы на 90%

"Магистраль" проводит асфальтирование всех трех подъездов к новой школе на улице Сергея Преминина в Вологде. Соответствующий контракт был заключен с компанией в конце июля.

«Напомню, школа на улице Сергея Преминина возводится при поддержке губернатора Олега Кувшинникова на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Сейчас все работы вышли на завершающую стадию. Школу мы планируем открыть 1 сентября. Очень важно строить в городе социальные объекты, школы и детские сады. Не менее важно, чтобы люди могли безопасно до них добраться. Поэтому мы делаем три проезда для автомобилей, чтобы родители могли комфортно довозить детей до школы», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Общая стоимость работ по обустройству подъездов к школе на Сергея Преминина составила 19,2 млн рублей. Два подъезда предусмотрены со стороны улицы Сергея Преминина, третий – с улицы Ярославской. На Ярославской уже уложены оба слоя асфальтобетонного покрытия, обустроены тротуары, подрядчик благоустроил газоны. Сейчас этот подъезд находится в стадии приемки.

Со стороны улицы Сергея Преминина были благоустроены существующие проезды, восстановлено асфальтобетонное покрытие и тротуары. У домов № 1 и № 4 на улице Сергея Преминина был благоустроен подъезд, проходящий у детского сада № 114 «Солнечный город». Там сделали транспортную развязку и парковку. Сейчас строители занимаются благоустройством газона. Подъезд к школе у дома № 8 на улице Сергея Преминина также находится в высокой степени готовности. Уложены два слоя асфальтобетона, идет благоустройство газона.

Новая школа на улице Сергея Преминина рассчитана на 1224 места. В здании будут располагаться два бассейна, три спортивных зала и тренажерный зал. Рядом разместится уличный спортивный комплекс: стадион, баскетбольная и волейбольная площадки, зона уличных спортивных тренажеров, игровые площадки для младших школьников, площадка для проведения торжественных мероприятий. В здании предусмотрен актовый зал на 550 мест.

Сейчас готовятся акты выполненных строительных работ по школе. Завозится необходимое оборудование, большая его часть уже поставлена. В ближайшее время объект будет введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас в Вологде строится еще одно учебное заведение – начальная школа в микрорайоне Прилуки на 150 мест. Работы идут в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола №41», которое входит в ГК «ПроШкола», Группа ВЭБ.РФ. Благодаря этому дети смогут посещать школу у себя в микрорайоне. Сейчас ребята вынуждены ездить в другие районы города.

Напомним, что в 2022 году в областной столице также открыли школу на улице Новаторов, которая стала филиалом школы №26. Это учебное заведение построили по нацпроекту «Образование».