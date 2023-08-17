Жилой комплекс в Соколе вошел в сборник ООН

Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE) совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (FAO) опубликовали результаты исследования возможностей организации производства замкнутого цикла в сфере деревянного домостроения – Circularity Concepts in Wood Construction 2023. Среди примеров – жилищный комплекс из CLT-панелей российского лесопромышленного холдинга Segezha Group в г. Сокол Вологодской области.

Эксперты ООН подчеркивают, что с точки зрения концепции устойчивости и производства замкнутого цикла древесина обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими строительными материалами. Являясь биологической субстанцией, она способствует сокращению объема атмосферных парниковых газов. Одновременно это углерод-депонирующий продукт, с высокими теплоизоляционными свойствами. Древесина также может положительно влиять на здоровье и общее ощущение благополучия человеком.

Новые виды продукции, создаваемой на заводах Segezha Group, представляют собой результат обширных исследований и позволяют использовать древесину в конструкциях высотных зданий. При этом изготовление таких инновационных продуктов сокращает производственные отходы, снижает выбросы СО2, ускоряет строительство, повышает энергоэффективность зданий и минимизирует строительный мусор.

ЖК «Соколики», построенный в г. Сокол Вологодской области, приводится в качестве примера передовой практики государства-члена ЕЭК ООН. Проект был завершен в конце 2022 года за четыре месяца. Это первый в России многоэтажный деревянный жилой комплекс из CLT-панелей. В нем два корпуса, высота каждого – 15 метров. Всего в ЖК 64 квартиры.

CLT-панели производятся на заводе Segezha Group – там же, в Соколе. Мощность завода – 50 000 м3 в год. Линия начала работу в феврале 2021 года. Компания закупила самое передовое оборудование ведущих европейских производителей. Панели прошли Европейскую техническую оценку (ETA) и получили сертификат европейского качества (СЕ).

Сокольские CLT изготавливают из ели. Пиломатериалы предварительно высушивают до влажности 12% (±2%). Сухие ламели обрабатывают, укладывают и склеивают под прессом. Благодаря перекрестной склейке конечный продукт обладает высокой несущей способностью и жесткостью, так как клеевые швы отличаются повышенной прочностью. Для здоровья человека и сохранения окружающей среды особенно важно, что в производстве используют только сертифицированные нетоксичные клеи без формальдегида. Панели идут на ИЖС, выпуск домокомплектов и строительство многоэтажных домов.

Эксперты ООН подчеркивают, что по сравнению с железобетоном CLT-конструкции имеют меньший вес и меньшую нагрузку на фундамент. Длина панелей Segezha Group – до 16 м, ширина – до 3,5 м, толщина – от 60 до 400 мм. Вес – порядка 470 кг/м3 (для определения транспортных потребностей) или 500 кг/м3 (для статических расчетов). CLT отлично справляются с функциями несущих и ограждающих элементов, стен, перекрытий.

Технологию CLT активно применяют в строительной отрасли ведущих экономик мира благодаря нескольким уникальным свойствам панелей: 1) малый вес и высокая жесткость вследствие многослойности, способность выдерживать большие нагрузки без усадки и деформации; 2) разнообразие архитектурных решений, быстрая сборка и возможность комбинирования с другими материалами; 3) высокие показатели энергоэффективности и огнестойкости; 4) современные конструктивные решения, позволяющие создавать безопасные и долговечные конструкции, в том числе в сейсмоопасных регионах планеты.

CLT является углеродно-нейтральным материалом. Это подтверждают данные Inventory of Carbon & Energy 2019*, принадлежащие Circular Ecology and Bath University. Исходя из средних результатов оценки жизненного цикла продукта, исследователи пришли к выводу, что среднестатистический углеродный след CLT полностью отрицательный и составляет «минус» 610 кг СО2 на м3. Углеродный след других строительных материалов – всегда положительный и варьируется от «плюс» 300 до 13 000 кг СО2 на м3. Этот факт объясняется природными биологическими процессами фотосинтеза в деревьях и долговечным удержанием СО2 в уже готовых CLT-панелях.

Специалисты ООН полагают, что использование технологии CLT поможет решить актуальную для России проблему устаревшего жилого фонда. Ее применение особенно целесообразно в северных регионах страны, где строительный сезон очень короткий. Стройка из CLT возможна круглый год, в любых температурных условиях, поскольку при CLT-строительстве отсутствуют влажные процессы и сварка. Одновременно застройщики могут возводить здания из CLT на старых фундаментах – это весомый аргумент «за» именно эту технологию при реализации проектов реновации, считают в ООН.

* https://circularecology.com