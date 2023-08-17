В Устье старый автобус стал арт-объектом

В селе Устье в рамках благоустройства территории у автостанции установили автобус-памятник.

- В ближайшее время на нем смонтируют подсветку, окна украсят баннерами с достопримечательностями района, вверху закрепят светящуюся надпись "Люблю Устье", - сообщает газета "Северная новь".

Отмечается, что ранее ПАЗ возил школьников на занятия, но свой срок отслужил, и теперь станет своеобразным маяком для туристов.

В этом году у автостанции уложили брусчатку и установили новые фонари. Благоустройство ведется в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".