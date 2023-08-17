В патологоанатомическом отделении больницы в Соколе тела умерших принимал сторож

В Соколе суд рассмотрел иск прокуратуры к районной больнице о необходимости обеспечить круглосуточный приём тел умерших патологоанатомическим отделением.

В ходе проверки ведомства было установлено, что отделение принимает тела в рабочие дни с 8 до 14 часов. В остальное время приём не осуществлялся, что, по мнению прокуратуры, свидетельствовало о несоблюдении достойного отношения к телам умерших.

Через какое-то время больница обеспечила круглосуточный приём тел, но в период с 14 до 8 часов их принимал сторож, не прошедший специальную подготовку. Это было признанно судом незаконным.

«Прием тел умерших именно санитарами патологоанатомического отделения связано не только с наличием у данного должностного лица медицинского образования и специальной подготовки, но и возникновением в связи с тяжелой работой права на досрочное пенсионное обеспечение. Однако такие льготы сторожу не предоставляются. При приеме тела работником больницы должна быть установлена личность умершего, произведена опись имущества, находящегося при умершем. Данные обязанности сторожем не исполнялись», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При рассмотрении дела ответчик пытался сослаться на отсутствие у патологоанатомического отделения обязанности принимать тела, не подлежащие вскрытию: такая обязанность, по мнению учреждения здравоохранения, должна быть возложена органами местного самоуправления на соответствующее казенное учреждение. Доводы представителя ответчика были отклонены.

Суд удовлетворил иск и обязал Сокольскую ЦРБ в течение трёх месяцев обеспечить круглосуточный прием санитарами тел умерших в патологоанатомическое отделение больницы. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.