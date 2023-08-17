На дне Черного моря развернули флаг ЧВК «Вагнер»

Флаг ЧВК «Вагнер» развернули на дне Черного моря. Кадры с необычной акции опубликовали в Telegram-канале «Оркестр Вагнера | Wagner».

Сообщается, что бойцы частной военной компании проплыли на корабле по акватории Черного моря, некоторые совершили погружение на его дно. В представленном в ТГ-канале ролике видно, как трое из них держат в руках флаг ЧВК «Вагнер».

О подобных акциях в поддержку «вагнеровцев» сообщается регулярно, причем, проходят они как в различных российских городах, так и в других странах. К примеру, флаг ЧВК «Вагнер», эмблема с изображением девиза компании и Знамя Победы «засветились» на футбольном матче между командами юниоров России и Белоруссии. Поддержать «музыкантов» решил и житель Аргентины.

Кроме того, в начале августа автопробеги, посвященные ЧВК «Вагнер», провели в Республике Саха (Якутия) и Екатеринбурге.