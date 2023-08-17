В Череповце электробус "Генерал" месяц будет возить пассажиров бесплатно

[ Общество ]

В Череповец до конца этой недели поступит первый электробус. "Генерал" выйдет на маршруты общественного транспорта. 

- Мощный, вместительный, бесшумный, с системой климат-контроля, емким аккумулятором и функцией быстрой зарядки - все эти характеристики вы сможете оценить сами. У горожан будет целый месяц на тест-драйв. Электробус выйдет на маршруты нашей «Автоколонны 1456» и станет работать во всех районах города. Решили сделать так, чтобы как можно больше череповчан оценили комфорт и ходовые свойства модели, которую мы выбрали, - сообщил в соцсети мэр Череповца Вадим Германов.

У "Генерала" комбинированная технология зарядки. Его можно заряжать на специальной станции, которую смонтируют в ближайшее время в автопарке. 

Германов также добавил, что проезд на "Генерале" для жителей города в течение этого месяца тестирования будет бесплатным. Планируется, что электробус начнет возить пассажиров в конце августа.

Ранее NewsVo сообщал, что все трамваи, которые поступали в Череповец в рамках проекта "Экология", тестировали так же - с бесплатным проездом для жителей. 

 

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