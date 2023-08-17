В микрорайоне Лоста в Вологде появится семейный экоцентр

Семейный экологический центр планируется разместить в Вологде по адресу: ул. Центральная, 12, микрорайон Лоста. Планируется, что он откроет свои двери осенью 2023 года. Перспективный социальный проект, интересный для жителей как микрорайона, так и города в целом, реализует некоммерческая организация «Мама может». На данный момент идет оформление необходимых документов для аренды муниципального помещения.

В здании будут работать городские некоммерческие организации «Мама может» и «ЭкоЛогика», которые много лет занимаются благотворительностью и проводят различные акции, в том числе, экологической направленности. На базе Центра будут работать различные бесплатные проекты для семейного развития, в которых могут участвовать и взрослые, и дети. В частности, планируется организовать мастерскую апсайклинга (вторичное использование материалов и вещей с созданием для них нового функционала), экологическую школу, устроить живой уголок с целью прививать детям бережное отношение к природе, проводить экологические выставки, занятия по экологической журналистике. Семейный экологический центр планирует объединить на своей площадке и другие экологические организации, создав условия для реализации проектов, проведения мастер-классов и так далее. Для этого на безвозмездной основе будет работать зона коворкинга.

Ранее в здании по улице Центральная, 12 располагался филиал Детской школы искусств № 2 им. В. П. Трифонова. На предстоящий учебный год в списке учеников оставались 20 человек, причем новых заявок на обучение подано не было. Поэтому было принято решение закрыть филиал в Лосте, а детей распределить в другие филиалы.

«За последние 5 лет контингент обучающихся сократился практически в три раза. В прошлом году было подано всего два заявления, в этом году – ни одного. Состояние здания требует больших капитальных вложений. Поэтому было принято решение о закрытии филиала. Конечно, все дети имеют возможность продолжить обучение, чтобы оно было качественным, и была возможность заниматься у своих же педагогов. Детям было предложено перейти в любой из филиалов школы искусств на улицах Беляева или Казакова, а также в другие учреждения: Детскую музыкальную школу №1 или в один из филиалов Детской художественной школы имени В. Н. Корбакова. Большинство семей выбрали наиболее подходящий для их ребенка вариант, с остальными администрация и педагоги школы ведут работу по возможности дальнейшего обучения детей», – рассказала начальник Управления культуры и историко-культурного наследия администрации Вологды Елена Доможирова.

Для открытия в здании Семейного экологического центра в помещениях необходимо сделать ремонт. Эти работы, как и последующее содержание здания, будут проводиться за счет средств общественной организации, без привлечения бюджетного финансирования.