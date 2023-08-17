В Кичменгско-Городецком районе грибник заблудился и провел ночь в лесу

[ Происшествия ]

В Кичменгско-Городецком районе нашли заблудившегося грибника.

15 августа 63-летний мужчина ушёл в лес недалеко от деревни Жаровиха и потерялся. Он был вынужден провести ночь в лесу, но утром 16 августа его нашли. Медицинская помощь ему не потребовалась.

В поисках участвовали спасатели, сотрудники администрации и лесничества, полицейские, местные жители и пожарные.

Пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области напоминает, что сейчас ночи будут становиться холоднее и, чтобы не рисковать своим здоровьем, необходимо соблюдать правила безопасного поведения при походе в лес:

- собравшись в лес, обсудите с родными и близкими маршрут и время возвращения;

- возьмите с собой свисток, а также проверьте заряд батареи сотового телефона;

- возьмите с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов;

- одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут не найти и с трех метров;

- старайтесь запоминать по пути как можно больше предметов - какие-то необычнее деревья, скалы, камни и т.д.

Теги: потерявшиеся грибник поиски
 

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