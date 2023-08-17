Женщину спасли из пожара в Вологде

В Вологде женщину спасли из пожара в квартире дома на Горького, 97.

Сообщение о возгорании поступило 16 августа около полудня. В тушении участвовали четыре единицы техники и 14 пожарных.

«Еще до прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 9 человек. Собственница квартиры, где произошло возгорание, была спасена звеньями газодымозащитной службы», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Площадь пожара составили 0,5 квадратного метра. Огнём повреждена оконная рама. По предварительной информации, причина возгорания – неосторожность при курении со стороны спасённой.