В Череповце водитель "Лады" сбил на "зебре" двух пешеходов

[ Происшествия ]

ДТП с двумя пострадавшими произошло вечером 16 августа на Октябрьском проспекте у дома 49 в Череповце.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 23-летний водитель "Лады Приора" сбил двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по "зебре" на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшая, 30-летняя женщина, была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Пострадавший, 18-летний юноша, был осмотрен медиками на месте и от госпитализации отказался.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото пресс-службы областного УМВД
 

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