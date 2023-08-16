В Череповце водитель "Лады" сбил на "зебре" двух пешеходов

ДТП с двумя пострадавшими произошло вечером 16 августа на Октябрьском проспекте у дома 49 в Череповце.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 23-летний водитель "Лады Приора" сбил двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по "зебре" на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшая, 30-летняя женщина, была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Пострадавший, 18-летний юноша, был осмотрен медиками на месте и от госпитализации отказался.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.