Вологодские футболисты занимают первую строчку турнирной таблицы «Золотого кольца»

[ Спорт ]

Майский «Олимп 2008» вернул себе первое место в Первенстве Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо», среди юношей до 17 лет.

Вологжане накануне, со счётом 2:0, обыграли «СШ №13 2008» из Ярославля. Дублем в матче отметился Елисей Снегирёв, пополнив свой бомбардирский счёт до 24 голов в этом сезоне. А вот главный конкурент «Олимпа», «СШ им. Г. А. Ярцева» из Костромы, сыграл в ничью - 1:1-  с владимирским «Торпедо», благодаря чему вологжане смогли вернуть себе первую строчку в турнирной таблице. Команды разделяют одно очко, у подопечных Дениса Кубасова 23 очка, у команды из Костромы - 22.

В следующем туре, 22 августа, майский «Олимп» в гостях сыграет с владимирским «Торпедо». А 29-го примет «СШ им. Г.А. Ярцева». Этот матч, при определенном раскладе, может стать "золотым" для одной из команд.

 

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