Майский «Олимп 2008» вернул себе первое место в Первенстве Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо», среди юношей до 17 лет.
Вологжане накануне, со счётом 2:0, обыграли «СШ №13 2008» из Ярославля. Дублем в матче отметился Елисей Снегирёв, пополнив свой бомбардирский счёт до 24 голов в этом сезоне. А вот главный конкурент «Олимпа», «СШ им. Г. А. Ярцева» из Костромы, сыграл в ничью - 1:1- с владимирским «Торпедо», благодаря чему вологжане смогли вернуть себе первую строчку в турнирной таблице. Команды разделяют одно очко, у подопечных Дениса Кубасова 23 очка, у команды из Костромы - 22.
В следующем туре, 22 августа, майский «Олимп» в гостях сыграет с владимирским «Торпедо». А 29-го примет «СШ им. Г.А. Ярцева». Этот матч, при определенном раскладе, может стать "золотым" для одной из команд.
Вологодские футболисты занимают первую строчку турнирной таблицы «Золотого кольца»
Майский «Олимп 2008» вернул себе первое место в Первенстве Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо», среди юношей до 17 лет.