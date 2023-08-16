В Никольске восстанавливают купол на главном соборе города

Сретенский собор города Никольска в ближайшее время обретет новый купол. 15 августа начались работы по сборке каркаса.

- Напомним, каркас изготовлен в городе Великий Устюг, в разобранном виде он был доставлен в Никольск. Вес каркаса 7 тонн, - сообщает районная газета "Авангард".

В советское время в здании собора размещался дом культуры. Храм неоднократно горел, в 2005 году очередной пожар уничтожил кровлю и внутреннее убранство храма, оставив лишь стены. После этого собор был заброшен и стал быстро ветшать.